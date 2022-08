O vereador por Campo Grande, Major Dr. Sandro, recebeu uma importante missão do seu partido, o Patriota, de colocar o seu nome à disposição dos Sul-mato-grossenses, como pré-candidato a deputado estadual.

“Recebi uma importante missão, na qual estou honrado e preparado para cumprir esse desafio: de se doar e trabalhar por mais pessoas, tendo a oportunidade de fazer muito mais pela nossa população”, afirmou o pré-candidato à vaga na Assembleia Legislativa.

Dr. Sandro tem 48 anos, é filho de militar e Major do Exército Brasileiro, Médico Pediatra, Nutrólogo e Toxicologista. Do partido de direita, conservador, o Patriota.

Eleito vereador de Campo Grande nas eleições de 2020, Major Dr. Sandro tem o seu trabalho voltado, principalmente, para a prevenção. Seja como presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, ou, por meio de capacitações e ações para os militares, servidores e cidadãos, como no combate às drogas, álcool e o tabagismo, nas escolas públicas e privadas e comunidades terapêuticas, além de treinamentos na área de toxicologia, animais peçonhentos, entre outros, para os profissionais de saúde e acadêmicos.

“Quando colocamos o nosso nome à disposição da população, devemos mostrar o que já fizemos pela sociedade e não, somente, quais serão nossas propostas. É necessário já ter um trabalho efetivo aos cidadãos, pois demonstra que a pessoa já trabalha e tem a capacidade de fazer mais. Tenho trabalho realizado pela comunidade e competência para ser o representante da população em Mato Grosso do Sul, com humildade, princípios e valores”, destacou o pré-candidato a deputado estadual, Major Dr. Sandro.

A pré-candidatura do Major Dr. Sandro, como deputado estadual, foi concretizada no último sábado (30/7), durante a convenção estadual do Patriota, ocorrida na Nipo Brasileira de Campo Grande. O Major esteve no evento ao lado do presidente do partido, Lidio Lopes e da prefeita da Capital, Adriane Lopes.