Receita abre consulta a segundo lote de restituição do Imposto de Renda

Governador de Mato Grosso do Sul esteve na capital federal nesta quinta-feira (22); texto deve ser entregue neste mesmo dia

Após costurar ajustes no texto da reforma tributária com os governadores, entre eles Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o texto revisto será entregue ainda hoje para ser aperfeiçoado e debatido antes da votação em Plenário. A votação é prevista para a primeira semana de julho.

Riedel afirmou, após a reunião com Lira, que “a gente tem a preocupação com a consequência para o Mato Grosso do Sul sabendo que a reforma é muito importante para destravar o crescimento do Brasil.

Hoje, a gente conheceu o texto. A partir do momento que a gente tem o texto na mão, a gente pode falar de maneira mais concreta em relação às consequências da reforma. Aí, vamos nos debruçar sobre o texto pra poder fazer essa análise.”

O governador não apontou os pontos que serão defendidos no texto a ser apresentado, mas enfatizou que a partir do que for apresentado, “é debruçar sobre o texto e a tratativa política do Congresso Nacional e discutir com a nossa bancada. A Câmara dos Deputados vai fazer esse debate agora”.

O presidente da Câmara disse ainda que deve se reunir ainda com representantes de outros segmentos interessados na reforma e com prefeitos de capital em busca de uma proposta consensual. “Governadores apresentaram inquietudes regionais, vamos fazer isso com prefeitos e com o setor produtivo, também”, destacou.

“O texto será disponibilizado para que todos possam criticar, e não será o que vai ser votado. Na reunião foram feitas sugestões e eu entendo que serão acomodadas diante do texto. É um tema complexo, e o momento é agora e temos a obrigação de entregar a melhor reforma”, afirmou.

Um dos pontos em discussão é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos.

Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento destas regiões na reforma. A reforma cria o Imposto sobre Bens e Serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins com cobrança no local de consumo do produto ou serviço, e prejudicaria estados produtores como Goiás e Mato Grosso, por exemplo.

