A Receita Federal evitou hoje (11) que 376,5 kg de cocaína chegassem à Europa por meio do Porto de Santos. A seleção da carga para conferência física foi feita mediante critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por imagens de escâner e utilização do cão de faro da instituição.

Foram conferidos cinco contêineres contendo matéria-prima para a produção de pelotas de minério de ferro (pellet-feed iron). Durante a extração do minério de ferro, surgem partículas finas resultantes desse processo e o produto é denominado pellet-feed. Após receber alguns insumos, essa matéria-prima passa por diversos estágios para a produção de pequenas esferas, em um processo chamado de pelotização. Essas pelotas, que são pequenas bolinhas de minério de ferro, serão utilizadas na fabricação do aço.

O peso total da carga era de 125 toneladas e a droga havia sido cuidadosamente oculta no meio do minério. Os contêineres tinham como destino o porto de Setúbal, em Portugal, mas fariam baldeação no porto de Tanger Med, no Marrocos. Após a retirada total da carga, foram encontrados 376,5 kg de cocaína em tabletes.

Confirmada a contaminação, a Polícia Federal foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária da União e para realizar a perícia no local dos fatos, a fim de subsidiar a investigação a ser conduzida em inquérito policial.