A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou na manhã de hoje (11) a Operação Peita, desdobramento da Operação Descarte. O objetivo é obter provas em relação à organização voltada para o cancelamento indevido de autuações realizadas pelo Fisco Federal. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residência e escritório de pessoa supostamente ligada à organização criminosa, expedidos pela 2ª Vara Federal após representação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. As ações ocorrem no município de São Paulo.

A análise do material apreendido na primeira e terceira fases da Operação Descarte, em conjunto com a realização de novas diligências, permitiu confirmar que determinado advogado teria intermediado o pagamento de vantagens ilícitas para que uma empresa obtivesse o cancelamento de uma autuação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O advogado teria recebido uma comissão pelo serviço ilícito, em parte paga em espécie, e outra por meio de uma interposta pessoa jurídica.

Os investigados poderão responder, na medida das suas participações, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa e organização criminosa.