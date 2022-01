Um jovem de 18 anos foi preso na quinta-feira, 06/01, pela Polícia Civil, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele é suspeito de utilizar sua residência para esconder motocicletas furtadas. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes de Furto e Roubo de veículos (DEFURV).

De acordo com o boletim de ocorrência, no último dia 04, uma funcionária de um shopping da capital deixou sua moto no estacionamento de referido local e no final do seu expediente, percebeu que a moto tinha sido furtada. Diante disso, a vítima procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência do furto.

Assim que receberam a notícia do crime, uma equipe da DEFURV começou a investigar o caso. Os policiais então receberam uma informação de que a motocicleta da vítima estava na posse de um receptador, no bairro Aero Rancho.

Com base nas informações recebidas, os policiais passaram a monitorar a casa de R.W.S.R., 18 anos, quando perceberam que no local havia uma motocicleta com as mesmas características da furtada no dia 04/01/2022.

Os investigadores foram até a residência e foram recebidos pelo autor, que autorizou a entrada dos policiais. Após análise do veículo e consultas nos sistemas policiais, foi confirmado que a moto que estava com o rapaz era mesmo a que havia sido furtada da vítima. Diante desse fato, o autor foi preso em flagrante por receptação.

Em seu interrogatório, o autor afirmou que recebeu a quantia de R$ 50,00 para guardar a moto para um amigo, que havia adquirido o veículo por R$ 200,00. O veículo foi apreendido, avaliado e entregue para a vítima.

Há indícios de que o autor é responsável por receptar outras motocicletas furtadas no em um dos shoppings da capital, até que elas sejam repassadas para terceiros.

As investigações continuam através de Inquérito Policial. Denúncias para a DEFURV podem ser feitas pelo telefone: (67) 3309-8020.