CAMPO GRANDE/MS – Em Outubro de 2019 uma jovem foi morta quando as rodas de um caminhão passou sobre a cabeça e tórax dela. O namorado dela, um caminhoneiro, de 30 anos, foi acusado de ter a empurrado e causado a morte. E atualmente ele responde por crime doloso, quando há intenção de matar, e por omissão de socorro, em liberdade.

Mas hoje (19), uma reconstituição minuciosa da sequencia dos fatos, fez a policia mudar de entendimento sobre o caso. Conforme a Delegada Fernanda Felix, responsável pelo caso, e que conduziu a reconstituição do fato, o namorado não empurrou a jovem Caroline de Lima Berlardo, 20 anos. A policia chegou a conclusão que a moça se jogou do caminhão.

A delegada explica que, entre outras, se o namorado dela tivesse a empurrado, as rodas do caminhão teriam passado primeiro pelas pernas e não pelo tórax e cabeça.

O acidente ocorreu em 29 de outubro do ano passado, quando Caroline e o namorado estavam em um Posto de combustível no Indubrasil. Conforme as investigações, Carla Belardo, que era natural de Aquidauana, queria que o namorado fosse passar a noite com ela, mas com a recusa do namorado, e já no meio do trajeto, a moça teria se jogado do caminhão, ela morreu na hora.