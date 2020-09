Por: William Farias

Michella Dutra é um dos nomes que está cotado para a disputa eleitoral de 2020. Pré-Candidata a Vereadora pelo MDB, ela é Assistente Social, Cantora e Pastora. Decidida em mudar o cenário político e trazer mais oportunidades para a população em situação de risco, ela defende a bandeira do empreendedorismo da mulher, e atua com projetos voltados a recuperação de jovens usuários de drogas.

Projetos sociais

Michella é fundadora do Projeto AJUDE-NOS A AJUDAR, que há mais de 8 anos faz um diferencial na vida de várias famílias necessitadas. Este trabalho hoje conta com vários voluntários que arrecadam alimentos para serem doados para famílias carentes, e em situação de risco em Campo Grande. O projeto hoje atende cerca de 3 mil famílias em áreas de risco na capital.

Segundo Michella, seu trabalho social é sua grande paixão, “meu trabalho como Assistente Social tem ênfase em Projetos Sociais às famílias mais necessitadas, Deus colocou esse proposito em minha vida, que é de ajudar, ter essa oportunidade de trabalhar por nossos irmãos e irmãs, já fizemos grandes coisas através do projeto e faremos mais, sempre pelo nosso próximo”, afirma.

Apoiadora e voluntária também do ‘PROJETO DROGA ZERO’, esse projeto tem uma história de sucesso na batalha contra o uso de drogas, e atua atendendo famílias que sofrem com este mal. “Hoje muitas famílias sofrem com este mal, que é a droga, e não é só o jovem que sofre, mas toda a família é atingida, através do projeto orientamos e encaminhamos os jovens para tratamento terapêutico em Clínicas de Reabilitação”, comenta. Para Michella Dutra, nossa sociedade deve ter mais ações para combater o uso de drogas para resgatar nossos jovens desse mal que assola toda nossa capital, “não importa em qual estágio e situação que o usuário de drogas se encontra, sempre haverá uma solução, mas para isso devemos nos apoiar e nos ajudar, me dói no fundo do coração ver as mamães sofrendo pelos filhos nesta situação. Através desse projeto já recuperamos vários jovens e famílias”, ressalta.

Empreendedorismo feminino

Incansável Michella faz parte do ‘Projeto Mulheres que Transformam em Campo Grande’, com reuniões periódicas para construção de eventos religiosos e troca de conhecimentos e informações profissionais para o empreendedorismo da Mulher na Capital. “O empreendedorismo feminino ganha cada vez mais força, o lugar das mulheres é estar em patamar de igualdade com os homens”, finaliza.

Como vocalista do grupo Michella e Banda, alcançou um grande público com sua voz marcante e sua energia contagiante, uma cantora com presença tradicional nos eventos mais importantes da capital e interior do Estado. Hoje Michella Dutra concorre a uma vaga na Câmara de Vereadores em nossa Capital.