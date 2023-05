Recuperado de lesão, Arana só depende de Coudet para retornar ao time

O lateral-esquerdo Guilherme Arana está totalmente liberado para jogar pelo Atlético Mineiro. Agora, ele só depende do técnico Eduardo Coudet para voltar a ser relacionado.

Recuperado da grave lesão no joelho, que lhe tirou de ação por 8 meses, o camisa 13 não vê a hora de atuar e, pelas redes sociais, expõe tal desejo. Lesionado desde 7 de setembro, na partida contra o Red Bull Bragantino, Arana fez cirurgia delicada no joelho nove dias depois e, desde então, ficou sob cuidados do departamento médico do clube.

Contratado em 2020, o lateral fez 139 partidas pelo Alvinegro, marcou 14 gols, e se firmou como titular absoluto, participando ativamente das conquistas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e dos títulos estaduais de 2020, 21 e 22.

A delegação atleticana viaja nesta terça (9) para Cuiabá, onde encara os donos da casa pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Relacionar ou não o titular da lateral esquerda é decisão que caberá a Coudet e sua comissão técnica.