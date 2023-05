Red Bull Bragantino e América-MG empatam em 2 a 2 em Bragança Paulista

Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentaram na noite dessa quarta (10) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista e a partida terminou empatada em 2 a 2. Com o resultado, o time mineiro marcou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro.

O Coelho abriu o placar com um pênalti convertido por Aloísio “Boi Bandido” aos 14 minutos. Os Massa Bruta virou o placar ainda no primeiro tempo, com dois gols marcados por Helinho aos 33 e e 44 minutos, respectivamente.

O empate buscado pelo América-MG veio novamente de pênalti e pelos pés de Aloísio aos 78 minutos do segundo tempo.

