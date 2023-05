Red Bull Bragantino empata com Estudiantes, mas segue líder na Sul-Americana

O Red Bull Bragantino não conseguiu se isolar na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (2), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, os donos da casa ficaram no empate por 0 a 0 com o Estudiantes, da Argentina.

Veja abaixo os melhores momentos de Bragantino x Estudiantes:

Com o empate, as duas equipes chegaram a sete pontos no Grupo C da Copa Sul-Americana. O Bragantino está na liderança pelo saldo de gols — oito contra cinco.

Na próxima rodada, o Bragantino visita o Oriente Petrolero, na Bolívia. O rival é o lanterna da chave, com três derrotas. Já o Estudiantes visita o Tacuary, do Paraguai.

Veja a classificação do grupo do Bragantino:

Bragantino – 7 pontos e 8 gols de saldo Estudiantes-ARG – 7 pontos e 5 gols de saldo Tacuary-PAR – 3 pontos Oriente Petrolero-BOL – 0 ponto