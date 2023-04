Red Bull Bragantino goleia o Oriente Petrolero na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Red Bull Bragantino encarou seu segundo desafio pela Copa Sul-Americana. Após golear o Tacuary por 4 a 1 na primeira rodada, o time de Bragança Paulista recebeu o Oriente Petrolero, da Bolívia e ganhou por 5 a 0. Os gols foram marcados por Helinho, Eduardo Sasha, Sorriso, Gustavinho e Aderlan.

Com a vitória, o Bragantino assume a liderança de sua chave na Copa Sul-Americana. O Estudiantes de La Plata pode tomar o posto caso vença o Tacuary, ainda nesta terça-feira, por um placar bastante elástico.

O Bragantino volta a campo neste sábado, quando visita o Cuiabá, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Começo empolgante

O Bragantino praticamente liquidou a fatura da partida antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Ainda aos quatro, Helinho aproveitou bola ajeitada por Sasha e completou para o gol. Dez minutos depois, Aderlan se aproveitou de bola sobrada na intermediária e ampliou o placar.

“Novato” em alta

Em sua estreia como titular do Bragantino, o experiente Eduardo Sasha voltou a marcar pela equipe. Saindo do banco de reservas, ele já havia marcado na vitória contra o Bahia, pelo Brasileirão, e dessa vez converteu pênalti que ele mesmo sofreu para marcar o terceiro de sua equipe.

Com o placar praticamente liquidado no primeiro tempo, o Bragantino pareceu usar a etapa complementar somente para administrar a vantagem. Apesar disso, a diferença técnica abissal entre as equipes permitiu ao time paulista ampliar ainda mais o placar — o que aconteceu, com Sorriso e Gustavinho.