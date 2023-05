Rede atacadista contrata 130 trabalhadores em Coxim após parceria com Funtrab

Com aquele friozinho na barriga e muita expectativa, muitos trabalhadores chegaram a Casa do Trabalhador da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em Coxim para participar do processo de recrutamento e seleção de trabalhadores para uma rede de atacadista inaugurada no município.

Foram mais de 400 candidatos para preenchimento de cerca de 137 vagas. A agência de emprego da Funtrab fez o trabalho de captação de vagas, divulgação nos veículos de comunicação regional, cadastro do trabalhadores, entrevistas e encaminhamentos.

Das 137 oportunidades, 130 foram preenchidas com ajuda da Funtrab. O gestor da agência, Jairo Pires, ressalta o esforço do trabalho de toda a equipe da Casa do Trabalhador. “É muito gratificante saber que ajudamos as pessoas com empregos. Elas foram contratadas e já estão trabalhando”, comenta o gestor.

Jhemy Elili de Brito Rodrigues estava à procura de uma oportunidade de emprego e conseguiu a tão sonhada vaga como supervisora. “ Essa ajuda foi essencial para mim, pois estou muito feliz com a oportunidade de trabalho”, ressalta Jhemy.

O gerente de loja, Fernando Santos Cabreira Júnior, parabenizou todo trabalho realizado. “A agência de emprego iniciou todo o processo de recrutamento, deu suporte desde o início, e graças a essa ajuda que estou empregado”, ressalta Júnior.

O agente de prevenção de risco, Matheus Tissato da Silva, ficou agradecido com a oportunidade de emprego conquistada. “Compareci na Casa do Trabalhador, fui bem atendido por todos os servidores, e logo encaminhado para entrevista. Sou muito grato pela oportunidade. A Funtrab é um canal que ajuda as pessoas, pois faz intermediação de vagas e ajuda muita gente que está precisando de emprego”, reforça Silva.

O atacadista é uma grande rede vinda de São Paulo, com 35 anos no mercado. A loja em Coxim foi inaugurada na última quinta-feira (25). Entre as vagas disponibilizadas estavam: repositor (20 vagas), atendente (97), fiscal de loja (11), faturista (2), auxiliar administrativo (1), conferente (2) e operador de empilhadeira (4).

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, comenta sobre o bom momento do Estado na geração de emprego e renda. “É uma satisfação para o Governo do Estado a vinda de novos empreendimentos e, com isso, poder participar desse momento importante para a economia do município e, como consequência desse trabalho, a melhoria de vida das pessoas, ” reforça o diretor.

A diretoria da rede agradeceu o empenho da equipe da Fundação “ O grupo ABV expressa sua gratidão a toda equipe da Casa do Trabalhador, por não ter medido esforços para contribuir em todo o processo de recrutamento e seleção da equipe Leve Max Coxim. A parceria, o comprometimento, a acolhida e o apoio com infraestrutura da Casa do Trabalhador, foi fundamental para o sucesso do preenchimento das vagas e treinamento dos novos colaboradores”, conclui.