Rede de supermercados com lojas localizadas em bairros como União, São Conrado, Caiobá e Campo Nobre em Campo Grande, repetidas vezes vem sendo autuada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, que realiza operações de fiscalização em atendimento a denúncias de consumidores ao detectarem irregularidades em produtos expostos à venda.

Desta vez, ao se deslocar até a rua Campo Nobre no bairro de mesmo nome, a equipe do Procon Estadual flagrou, entre outros, produtos com prazo de validade expirado, sem informações básicas ou sem condições de comercialização por armazenamento de forma inadequada ou estarem apodrecidos, confirmando o que relataram consumidores.

Com prazo de validade expirado estavam expostos a venda produtos diversos entre os quais pudins e doces de fabricação própria, biscoitos, cookies e torradas além de oito embalagens de trigo pesando um quilo cada. Sem informações essenciais e necessárias estavam prontos para comercialização sonhos, doces diversos bem como trigo e torradas.

Por ocasião da ação, integrantes da equipe de fiscalização, juntamente com funcionários do estabelecimento promoveram o descarte de todo o material impróprio que também foi inutilizado de modo a não poder voltar às prateleiras. Os fiscais entenderam como oportuno orientar tanto a direção como funcionários do supermercado a respeito da necessidade de manter boa relação de consumo tendo em mente que é preciso suspender a venda de produtos impróprios, evitando ser alvo de autuação e possível multa.