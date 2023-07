Rede de transmissão da Vivo cai e clientes da operadora em MS ficam sem sinal

Clientes da operadora Vivo em Mato Grosso do Sul ficaram totalmente fora de comunicação nesta manhã, por um pouco mais de uma hora, por conta de uma queda na rede principal de transmissão de dados.

Segundo uma prestadora de serviços da empresa, que está em viagem para fora do Estado, a falta de sinal se dá por conta de uma queda do Blackblone da Vivo,(Espinha Dorsal), que ocorreu por volta das 10 horas, afetando a linha telefônica de todos os clientes do Mato Grosso do Sul.

O Blackbone é responsável pelo envio e recebimento dos dados entre diferentes localidades, normalmente esta espinha dorsal de conexões é dividido em partes menores com a finalidade de impedir que o tráfego e a transmissão de dados sejam lentos.

Ao Correio do Estado a prestadora de serviços informou que todos os dispositivos da Vivo ficaram fora do ar, como a internet, TV por assinatura e telefone fixo, e que até o momento no qual a reportagem entrou em contato, não se sabia onde seria o local onde ocorreu a pane, e por este motivo, o serviço poderia ter um prazo para ser reestabelcido de até 3 horas.

Clientes

Conforme apuração do Correio do Estado, diversos clientes da operadora ficaram sem conexão de sinal telefonico e de internet nesta manhã.

Em um Condomínio localizado na região do Vilas Boas, em Campo Grande, toda a rede de comunicação ficou inativa por pelo menos uma hora, devido a queda de sinal.

Com relatos de que entradas de visitantes e entregas de produtos no condomínio foram barrados, por conta da falta de sinal da linha telefonica entre a portaria e os moradores.

Além da região do Jardim Monte Libano, no centro da cidade também foi observado a queda de sinal nos aparelhos celulares que têm o chip da operadora Vivo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de impresa da operadora Vivo, para apurar mais detalhes da falta de sinal em todo o Estado do Mato Grosso Sul, para informar os esclarecimentos da empresa do motivo da pane.

Até o fechamento da matéria não obtivemos o retorno da comunicação da empresa, mas ficamos a disposição para acréscimo do posicionamento oficial sobre o ocorrido.

Assine o Correio do Estado

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO