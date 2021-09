Visando o desenvolvimento e progresso de Campo Grande, o vereador William Maksoud entrega nesta quinta-feira (2), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, indicações para execução de serviços de manutenções e melhorias na cidade.

Entre os pedidos estão o estudo técnico para a implantação de redutor de velocidade (tipo quebra-molas) na Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, próximo ao cruzamento com a Avenida Panamericana, no bairro Vila Danúbio Azul; a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas Led no poste de iluminação pública localizado na Rua Nhambiquara, no Jardim Tijuca; troca de lâmpada queimada e revisão da luminária localizada na Rua dos Amigos no Jardim Anache; e revisão da lâmpada do poste localizado na Rua do Patrocínio no bairro Jardim Centro Oeste.

O parlamentar também solicita operação tapa buraco na Rua Julio Barone, próximo ao cruzamento com a Rua José Antônio, no Monte Castelo; e na Rua Goiás, no trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho, no Jardim dos Estados; além de sinalização e pintura da faixa de pedestres na Rua Turiassu, no cruzamento com a Rua Tenente Antônio João de Figueiredo, bairro Vila Taquarussu; e também na Rua Joaquim Tomaz, no cruzamento com a Rua Arara, Bairro São Francisco.

Maksoud reivindica ainda a manutenção e limpeza do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Vicente Solari, no cruzamento com a Rua Joaquim Dornelas, na Vila Bandeirante; e na Rua Marquês de Herval, no cruzamento com a Rua Umbelina Paes Fernandes da Silva, no bairro Mata do Jacinto.

As indicações estão protocoladas na Casa de Leis e serão encaminhadas aos órgãos competentes.

A sessão ordinária será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.