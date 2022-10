O deputado estadual Coronel David (PL), retomou os trabalhos legislativos nesta terça-feira (04), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, após o resultado positivo nas eleições de 2022 com mais de 30 mil votos.

“Gostaria de parabenizar todos os deputados que foram eleitos, tenho certeza que esta Casa de Leis continuará exercendo seu trabalho com competência e seriedade em prol da nossa sociedade. Agradeço mais uma vez os votos de confiança que recebi dos sul-mato-grossenses, garantindo a nossa reeleição por 31.480 votos. Isso significa que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando com responsabilidade, gestão e compromisso com o nosso Estado”, destacou Coronel David.

Apoio incondicional ao presidente Bolsonaro

Após o resultado das eleições, Coronel David reafirmou seu apoio ao Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno no dia 30 de outubro. “Nosso foco agora será reeleger o nosso presidente Bolsonaro, sem esquecer os valores que defendemos, pois foi Bolsonaro que fez ressurgir o orgulho de ser brasileiro, lutando por uma nação unida, patriota e livre”, reafirmou Coronel David.