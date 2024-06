Referência no combate à violência contra a mulher, MS recebe visita técnica de servidoras do Amapá

Referência por suas boas práticas no combate e prevenção à violência de gênero, Mato Grosso do Sul recebeu a visita técnica de um grupo de servidoras da Sejusp-AP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp/AP) na semana passada, para conhecer de perto as ações realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública.

Conforme a major da Polícia Militar do Amapá, Sara Farias Souza, o objetivo principal da visita técnica ao MS foi conhecer as experiências exitosas daqui, as boas práticas do funcionamento da rede de atendimento à violência contra a mulher, como que ela funciona, em todos os aspectos.

“Nas nossas pesquisas, o MS foi o estado que mais apareceu com relação a essa gama de atendimento de suporte ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nós temos outros estados do país que também apresentam trabalhos belíssimos, inclusive trabalhos premiados no Brasil e internacionalmente, mas não há um trabalho de rede funcionando de forma tão efetiva quanto em Mato Grosso do Sul”, destaca a major.

O grupo conheceu os programas e estruturas, os atendimentos, como são realizados os serviços da Segurança Pública, a integração com as instituições das esferas municipal, estadual e federal.

“Esse trabalho integrado com certeza traz bons frutos para MS. A impressão que tivemos são as melhores possíveis. Do aspecto técnico, tivemos a oportunidade de conhecer o quanto esse trabalho integrado em várias frentes e ao mesmo tempo tão forte coletivamente está estruturando e ampliando as ações cada vez mais. Fomos muito bem acolhidas pelo MS. Foi tudo muito bem planejado. Sentimos o carinho, zelo e o profissionalismo. Isso fez a diferença pra gente”, falou a representante do Amapá.

No MS, a visita foi coordenada pelo superintendente de segurança pública da Sejusp, delegado Tiago Macedo. “Receber a delegação do Amapá aqui em MS é muito gratificante. Ao mesmo tempo em que eles buscam as boas práticas, podemos compartilhar e trocar experiências e fortalecer os laços entre ambos estados, permitindo também uma integração na segurança pública regional”, disse ele.

O superintendente da Sejusp também destacou outros pontos dessa iniciativa. “A visita técnica revelou que estamos dotados de equipamentos públicos eficientes, como a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e demais órgãos de persecução, como a Sala Lilás nos 41 municípios onde elas estão instaladas, como o Promuse da PMMS e também a estrutura interssetorial, do site “Não se Cale”, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e do CEAMCA – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, a Criança e ao Adolescente, estes na estrutura da Secretaria de Estado de Cidadania. Tudo isso revela a capacidade e o compromisso que MS tem para com a defesa e proteção à mulher sul-mato-grossense” concluiu o delegado.