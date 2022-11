Em votação na Casa de Leis, junto aos encaminhamentos da ordem do dia, o projeto de resolução nº 47/2022, do deputado Coronel David (PL), apresentado e deliberado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, teve expressiva votação de 21 votos favoráveis e nenhum contra, para oficializar o Título de Honraria de Odila Maria Silveira como cidadã sul-mato-grossense. Esta homenagem é destinada a pessoas que se destacam pela grande importância e relevância que têm para o MS, prestando serviços à população, ao Estado, à União, à democracia ou a causas humanitárias.

Importância para o MS

“Apresentei o nome da senhora Odila Maria Silveira por enxergar nela tudo o que torna uma pessoa relevante e única para a comunidade que vive. Em 1994, quando começou com seu pesqueiro, ela não imaginava que teria grandes lutas pela frente. Foram muitas dificuldades até se estabelecer. Entre elas, a que mais ouvia era que pescar “era coisa de homem”. Mas Odila mostrou na prática e com muita atitude que o lugar da mulher é onde ela quiser. Hoje, passados 27 anos, seu humilde hotel se transformou num empreendimento de sucesso, empregando mais de 60 colaboradores. Além da ousadia de enfrentar os preconceitos, ela inovou os serviços e a maneira de receber os hóspedes, imprimindo em cada canto e objeto as imagens do Pantanal, da decoração a pratos típicos. Mesmo sem ter nascido no MS, Odila sempre foi motivada pelo imenso amor a essa região e investir em turismo foi a maneira de atrair mais e mais pessoas para compartilhar a paixão que sente pelo Estado que a acolheu. Esta homenagem é uma singela retribuição pelo tempo, esforço e carinho dedicados à nossa gente, à nossa cultura e à nossa terra”, destacou o Deputado Coronel David.

Uma vida dedicada ao Pantanal

Natural do Maranhão, Odila Maria Silveira Gonçalves é reconhecida pela sua atuação no setor de turismo no Pantanal, a empresária é proprietária do Hotel “Pesqueiro da Odila”, um empreendimento localizado às margens do Rio Paraguai, em Corumbá, na região do Morrinho há 28 anos.

Hoje, ela divide o tempo entre o hotel e a Associação de Moradores. Além de empresária, também presta serviço social, atuando como parceira da prefeitura no programa social Povo das Águas, disponibilizando espaço para atendimento das famílias ribeirinhas e alojamento (apartamentos) para integrantes das equipes do programa social.

A atuação de Odila é prestigiada e reconhecida em toda a região. Em 2020, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial de Integração das Políticas Sociais e da Gerência de Articulação de Políticas para a Mulher, homenageou 20 mulheres que fizeram a diferença no mercado local e Odila Maria Silveira Gonçalves foi uma delas por gerar emprego e renda na região pantaneira.