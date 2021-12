Durante as festas de final de ano, Três Lagoas conta com um esquema de policiamento especial. O Lançamento simbólico da “Operação Boas Festas” aconteceu na manhã desta quinta-feira (9) na Praça Ramez Tebet. O Objetivo da operação é a prevenção de delitos, redução dos índices criminais e o aumento da segurança e bem estar da sociedade. Durante o mês de dezembro o comércio de Três Lagoas atende seus consumidores em horário especial, aumentando a quantidade de pessoas em circulação, em especial no período noturno. Para combater a ação criminosas, um expediente maior foi colocado em pontos estratégicos do município, reforçando a segurança dos trabalhadores e da população.