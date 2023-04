Reforços marcam e Vasco vence jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ; veja os gols

Com partida marcada apenas para a próxima segunda-feira (1), diante do Bahia, em São Januário, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco se reapresentou nesta terça-feira (25) e fez um jogo treino diante do Sampaio Corrêa-RJ no CT Moacyr Barbosa.

A partida terminou em triunfo do Vasco por 3 a 1 com gols marcados por reforços recém-chegados ao clube.

Coube a Rwan, Mateus Carvalho e Carabajal, todos que chegaram nos últimos dias de janela de transferências, marcarem para a vitória sobre o rival de Saquarema. O Sampaio Corrêa está disputando a Segunda Divisão do Campeonato Carioca e fará sua estreia no próximo dia 13 contra o Arraial do Cabo, fora de casa.

Vale lembrar que nenhum dos três jogadores estrearam com a camisa vascaína. Apenas Rwan ficou no banco de reservas diante de Atlético-MG e Palmeiras, mas não foi utilizado.

Confira os gols marcados pelo Vasco no jogo-treino contra o Sampaio Corrêa (RJ). Gigante da Colina venceu por 3 a 1, com Mateus Carvalho, Rwan Cruz e Carabajal balançando as redes.

Titulares fizeram treino regenerativo

Quem participou por mais tempo do duelo diante do Palmeiras, no último domingo, realizou um trabalho regenerativo. Os que estiveram no jogo-treino ainda trabalharam na academia antes de ir a campo.

A equipe se reapresenta no CT Moacyr Barbosa na quarta-feira (26) para se preparar para o confronto com o Bahia. Eliminado da Copa do Brasil, o Vasco só tem a Série A para disputar até dezembro.