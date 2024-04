Reforma Agrária: Zeca solicita urgência na inclusão de acampados de Ponta Porã no CadÚnico

O deputado estadual Zeca do PT acionou a Prefeitura de Ponta Porã solicitando urgência na inclusão de cerca de 600 famílias do Acampamento Dois Amigos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). A iniciativa é imprescindível para que os acampados possam postular a lotes disponibilizados pelo Incra para promover a Reforma Agrária.

A reivindicação do deputado Zeca do PT atende a demanda apresentada pela Fetagri (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso), que denunciou a ausência de iniciativas por parte da Prefeitura de Ponta Porã para incluir os acampados no CadÚnico.

“A inclusão desses acampados no CadÚnico é extremamente necessária para que o Incra realize o cadastramento das famílias acampadas no Acampamento Dois Amigos, visando a distribuição de lotes frutos dos programas da Reforma Agrária executados pelo Governo Federal do Presidente Lula”, justificou Zeca do PT.

O parlamentar acrescenta que, caso a administração municipal de Ponta Porã não se mobilize para promover um mutirão de inclusão dos acampados no CadÚnico, acionará o Ministério Público Estadual solicitando providências.

“Essa situação demanda atitudes urgentes para incluir essas famílias no CadÚnico. Caso a prefeitura não se mobilize, acionarei o Ministério Público para que obrigue a administração municipal a promover esses cadastros”, finalizou Zeca do PT.