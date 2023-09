Reforma Previdenciária Estadual: Fórum dos Servidores terão reunião hoje com secretário de governo

O Fórum dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul e demais entidades, através de pedido protocolado e ofício na Governadoria, os dirigentes de entidades do Fórum dos Servidores terão uma reunião hoje, terça-feira (19) às 16:30 horas com o secretário de governo Pedro Caravina para tratar do tema da Previdência e cobrar o agendamento de reunião presencial com o Governador Eduardo Riedel.

Os sindicatos querem tratar da principal pauta sobre as medidas para diminuir o enorme prejuízo financeiro causado aos servidores aposentados e pensionistas. O objetivo é debater e analisar os efeitos concretos da Reforma Previdenciária Estadual, a fim de demonstrar as necessidades de modificações para diminuir o prejuízo causado aos servidores.

Os dirigentes do Fórum dos Servidores vão apresentar a demanda relativa a previdência, “devemos reafirmar que desejamos o agendamento de reunião com o governador sobre esse tema e que se não ocorrer o agendamento será organizado movimento com a participação da base cobrando o início do diálogo.” Disse Fabiano Reis do Sindijus MS.