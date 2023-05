Reforma tributária será discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa

Com a reforma tributária em discussão nacionalmente, os deputados Pedrossian Neto e Paulo Corrêa promoverão uma audiência pública sobre o assunto na segunda-feira (8).

O evento será na Assembleia Legislativa, a partir das 14h. O objetivo é apresentar os pontos da reforma que estão em discussão e mostrar os eventuais impactos no Estado.

“O modelo atual [do sistema tributário] não mais atende os anseios da população. O ICMS, por exemplo, precisa ser reformado, junto com todo o arcabouço fiscal brasileiro”, afirma o deputado Pedrossian Neto.

Com a audiência, os deputados estaduais pretendem pontuar e se posicionar no que diz respeito à definição de um modelo que também atenda Mato Grosso do Sul.