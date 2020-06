As reformas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) continuam para a modernização e mais segurança à estrutura e, consequentemente, aos servidores e população que frequentam o Legislativo. Na nova etapa da obra estão sendo trocadas as claraboias que ampliam a iluminação do saguão principal e geram economia de médio a longo prazo aos cofres públicos.

Quem está à frente das obras de melhorias ao Legislativo é a Mesa Diretora, representada pelo deputado Zé Teixeira (DEM), quem comanda a 1ª Secretaria da Casa de Leis. Durante sua gestão, já foram reformadas as redes de energia elétrica e de lógica, as copas, os banheiros, os plenários, os pisos e forros do saguão e parte administrativa, o sistema hidráulico e de esgoto, sistemas de ares condicionados, construídas escadas de emergência, além de outras inúmeras readequações em acessibilidade

Segundo o parlamentar ainda estão em andamento as reformas nos setores com a mudança dos 16 gabinetes padronizados para a ala superior e as que serão destinadas à parte administrativa da Casa de Leis no térreo, como a nova comunicação, o setor jurídico e de finanças, além da entrega de uma nova guarita no estacionamento. “Faço questão de estar presente em determinados momentos acompanhando a obra, com atenção voltada para sua finalização no prazo correto. Tenho em mente que nossas ações e posicionamento reafirmam a cada dia o compromisso de trabalhar com excelência em prol do Legislativo e dos cidadãos de Mato Grosso do Sul”, concluiu o 1º secretário.