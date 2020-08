Campo Grande passa a contar com mais um Ecoponto hoje (12), desta vez na região das Moreninhas Rua Copaíba entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das das 8h às 18h. Agora com mais esta instalação a cidade pasa a contar com 5 Ecopontos, que funcionam como locais para o descarte de resíduos de pequenos volumes; ouseja, até 1 metro cúbico por pessoa/dia de Resíduos da Construção Civil (RCC), resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, galhos e podas.

O Ecoponto conta também com Locais de Entrega Voluntária (Lev’s) para disposição de resíduos recicláveis secos, como papéis, metais, vidros e plásticos, que terão as suas destinações finais corretas.

A população pode procurar uma das unidades, localizadas nos seguintes pontos da cidade:

Ecoponto Panamá – Rua Sagarana com a Avenida José Barbosa Hugo Rodrigues, no Bairro Panamá;

Ecoponto Noroeste – Rua Piraputanga esquina com Guarulhos, no Bairro Noroeste;

Ecoponto Nova Lima – Rua Pacajús n. 194, no Bairro Nova Lima;

Ecoponto União – Avenida Roseira, esquina com a Rua Carmem Bazzano Pedra, no Bairro União;

Ecoponto Moreninha – Rua Copaíba, entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes, no Bairro Moreninha.