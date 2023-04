Região Sul é a mais resistente a clubes estrangeiros, seguida pelo Nordeste

Região do Brasil mais apegada às tradições e sua cultura, o Sul é onde os clubes estrangeiros contam com menor torcida, mostra a Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest. Apenas 29% dos sulistas afirmaram ter um time fora do País, número seis pontos percentuais abaixo da média nacional, que é de 35%.

Isso reforça a característica do sulista, pois no “O Maior Raio-X do Torcedor” já existe outra prova significativa de fidelidade. Questionado se torce para outro clube brasileiro, 27% disseram que sim, também abaixo da média nacional (29%).

Além disso, Grêmio e Internacional foram os clubes com o menor percentual de torcida dividida: 82% dos seus torcedores afirmaram ter apenas um time.

Outra região onde o número de torcedores de clubes estrangeiros está abaixo da média nacional é o Nordeste: 33% dos nordestinos disseram ter um time fora do Brasil.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.