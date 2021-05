Estudo de demanda apresentado na terça-feira (18), no Ministério da Infraestrutura, mostrou a viabilidade do Corredor Oeste de Exportação. A apresentação foi feita pelo coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, em uma reunião com a participação dos governadores Reinaldo Azambuja (MS) e Ratinho Junior (PR) e o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas.



O levantamento revelou que Mato Grosso do Sul terá a maior redução de custo de transporte com a Nova Ferroeste, podendo chegar a 30% em relação ao frete rodoviário. Além da apresentação do projeto de desestatização da Nova Ferroeste, o evento contou com a assinatura do contrato de concessão da área destinada à movimentação de veículos no Porto de Paranaguá.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o modal vai ser importante para escoar as riquezas produzidas, ainda mais com a projeção do crescimento da área de agricultura em 1,8 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul nos próximos anos, o que vai potencializar as exportações.

Além disso, a chegada de empreendimentos como a fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo vão ajudar a impulsionar o comércio internacional. “Esse é um trabalho conjunto, com equipe da Ferroeste, do Paraná, de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Infraestrutura.

É um projeto essencial para dar competitividade. Hoje o frete de Mato Grosso do Sul é rodoviário e o porto de Paranaguá já é o grande destino das riquezas do nosso Estado”, disse Reinaldo Azambuja.

A nova fábrica de celulose da Suzano foi anunciada ao mercado na semana passada. A unidade em Ribas do Rio Pardo será a maior do mundo, com investimento de R$ 14,7 bilhões e geração de 10 mil empregos diretos até 2024.

A Nova Ferroeste vai ligar Maracaju ao porto de Paranaguá. O traçado será o seguinte: Maracaju, Amambai, Guaíra e Cascavel. Em Cascavel haverá duas ramificações: uma indo a Foz do Iguaçu e a outra seguindo por Guarapuava, passando por Balsa Nova e chegando a Paranaguá. Saiba mais em https://www.semagro.ms.gov.br