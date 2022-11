Troca de experiências, intercâmbio de informações e compartilhamento de boas práticas. Com esse objetivo, desembargadores e magistrados de todo o Brasil se reuniram em Bonito, na noite desta quarta-feira (23), durante a abertura do 5º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do País (Consepre). O evento segue até a próxima sexta-feira (25) e conta com a participação de dirigentes dos Poderes Judiciários de 26 estados e do Distrito Federal.

Na abertura do encontro, o governador Reinaldo Azambuja apresentou Mato Grosso do Sul em números para os juízes. “Somos um estado jovem, que, com gestão e entregas, venceu crises e desafios. Hoje temos equilíbrio fiscal e somos nota A em Capacidade de Pagamentos, segundo o Tesouro Nacional. Somos o primeiro em investimento per capita e estamos entre os cinco mais transparentes, com a terceira menor taxa de desemprego e a quarta menor taxa de pobreza”, destacou o governador.

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e anfitrião do evento, o desembargador Carlos Contar destacou a harmonia com os poderes Executivo e Legislativo. “Convivência respeitosa, harmoniosa e competente”, afirmou. Ele ainda pontuou o bom trabalho desempenhado pelo governador Reinaldo Azambuja nos últimos anos. “O trato institucional foi essencial para que o Judiciário atingisse índices que deram condições para que alcançássemos o ISO 9001, de gestão de qualidade, e o iSO 37001, de gestão anticorrupção. Nada disso seria possível se não houvesse convivência e parceria com os Poderes”, ressaltou o desembargador

Também estiveram presentes na abertura o 5º encontro do Consepre o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Paulo Corrêa, e o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha.