Reinaldo Azambuja decreta situação de emergência por 180 dias em Corumbá e Ladária, devido ao incêndio e a fumaça. “O novo decreto facilita o apoio do governo federal e soma-se ao de situação de emergência no Pantanal, publicado na última sexta-feira (24)”, declarou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Fabio Santos Catarinelli. “O Governo está usando um caminho jurídico para dar atendimento à população. Os decretos não são concorrentes, eles agregam”, explicou Catarinelli. Imagens de satélite revelam que, neste mês, MS teve 9.530 focos de calor, 7.598 deles em Corumbá. Na segunda-feira (27) e nesta terça-feira (28), já são 394 focos sendo 320 no município pantaneiro.

Para publicar o decreto, o governador Reinaldo Azambuja levou em consideração o aumento na quantidade de atendimentos nas unidades básicas de saúde, por causa de doenças relacionadas à qualidade do ar, e os indicadores climáticos que preveem piora na estiagem. O decreto de situação de emergência em Corumbá e Ladário foi publicado nesta terça-feira (28) na página 25 do Diário Oficial do Estado.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) tem emitido avisos meteorológicos de baixa umidade relativa do ar e de ondas de calor para o Estado e a Defesa Civil do Estado tem enviado alertas à população por SMS, orientando quanto a esse período crítico.

FORÇA-TAREFA

Uma força-tarefa está empenhada em conter o avanço do fogo, por meio de apoio aéreo e das forças de socorro locais. Um reforço no combate às chamas foi a chegada do Hércules C-130 da FAB, que desde segunda-feira (27) está auxiliando no trabalho de bombeiros e brigadistas. Abastecido com 12 mil litros de água, ele opera a partir da Capital por conta do tamanho da pista.

Helicópteros da Aeronáutica e da Marinha também dão o apoio no combate aos focos de calor e permitem uma maior aproximação por terra dos bombeiros militares e brigadistas.

BOMBEIROS

Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros trabalham na operação, com o apoio de oito veículos terrestres da corporação. A maior dificuldade está no deslocamento até os focos porque os terrenos são acidentados, de difícil acesso.

Foram mobilizados para a Operação Pantanal II, bombeiros de Corumbá, Jardim, Aquidauana, Maracaju, Ponta Porã e Campo Grande, além de 18 brigadistas do Prevfogo, do Ibama. O Centro de Comando da Operação foi instalado em Ladário.