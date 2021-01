As ações das forças de segurança de Mato Grosso do Sul contra as organizações criminosas foram elogiadas pelo governador Reinaldo Azambuja. Na noite de segunda-feira (11), policiais entraram em confronto com integrantes do PCC, após terem sido recebidos à bala, e apreenderam um arsenal com dois fuzis, duas pistolas glock 9mm e dois revólveres calibre 38, além de dois veículos roubados. “Bandido tem que ser tratado com rigor e tolerância zero. As nossas forças policiais estão de parabéns. Nossos policiais têm agido com coragem e eficiência. Temos mais de 1.500 quilômetros de fronteira e, em várias partes, é possível atravessar a pé. Infelizmente, no confronto de ontem, oito integrantes do PCC morreram. Nosso desejo é que estivessem atrás das grades. Mas nossa prioridade é e sempre vai ser a de proteger o cidadão de bem”, afirmou o governador.

Participaram da ação as polícias Civil e Militar, Garras, DOF, Bope e o Choque. O enfrentamento teve início em uma casa no bairro Julia Cardinal, próximo à UEMS, em Ponta Porã, que funcionava como esconderijo para o armamento. Conforme a Polícia Civil, a organização criminosa está envolvida em dois homicídios recentes na região de Sanga Puitã e nas proximidades da linha internacional.

Os indivíduos baleados foram socorridos pelas próprias equipes policiais e levados para o Hospital Regional de Ponta Porã. Os corpos foram encaminhados ao IML para a identificação e realização de exame necroscópico. Até o momento apenas um dos envolvidos foi identificado: Oscar Prieto Davalo (23).

Após o confronto, a segurança foi reforçada com o Grupamento Aéreo e a Polícia Rodoviária Estadual. Para os próximos dois anos (2021-2022), o Governo do Estado planeja investir mais de R$ 200 milhões para estruturar as forças de segurança pública com aquisição de armas, radiocomunicação, compra de viaturas, treinamento e concurso público.