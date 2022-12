A reforma geral da Escola Estadual Silvio Ferreira e o prédio do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Coxim – na região norte do Estado, a 257 quilômetros de Campo Grande, estão entre os últimos compromissos do governador Reinaldo Azambuja.

E Coxim, a agenda teve início às 8 horas, e além da entrega da reforma geral da Escola Estadual Silvio Ferreira – a mais antiga do município, o governador ainda entregou uma arena esportiva do programa MS Bom de Bola, e assinou ordens de serviço para obra da implantação em revestimento primário da Estrada da Barranqueira.

Mais tarde, já aqui na Capital, Reinaldo lança a pedra fundamental da nova Feira Central. O convênio prevê a reforma e revitalização do espaço. Avaliada em R$ 40 milhões, a obra conta com a parceria entre bancada federal (R$ 15 milhões), Governo do Estado (R$ 25 milhões) e prefeitura.