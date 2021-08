Ao comentar nesta semana os dados da vacinação contra a covid-19 no Brasil, o governador Reinaldo Azambuja destacou o orgulho que sente por Mato Grosso do Sul, o Estado que mais imuniza a população. “Mato Grosso do Sul, que orgulho que dá. Todos os dias somos o primeiro do Brasil com quase o dobro da média nacional em vacinação”, ressaltou o governador, creditando o mérito aos profissionais da Saúde.

Dados do consórcio de veículos de imprensa desta terça-feira (3) apontam que Mato Grosso do Sul tem 33,49% da população totalmente vacinada contra a covid-19, com as duas doses ou com a dose única. O Estado lidera o ranking da imunização, a frente do Rio Grande do Sul (26,99%), São Paulo (22,75%) e Espírito Santo (21,43%). A média nacional da população brasileira totalmente vacinada é de 19,89%.Para o governador, o bom desempenho de Mato Grosso do Sul na vacinação fará o Estado retomar as atividades econômicas de maneira rápida. “Significa que seremos o primeiro do Brasil”, pontuou.

O governador também defendeu a ciência e os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia. Segundo ele, “a vacina é o antídoto para diminuir o número de infectadas e de óbitos”. “Respeito as pessoas que não quiseram tomar a vacina. Só que quando você olha os hospitais, a maioria das pessoas internadas é aquela que não seguiu a ciência e não quis tomar a vacina”, afirmou.

Nesta semana, Mato Grosso do Sul registrou o menor número de mortos do ano por covid-19. Conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram sete óbitos entre os dias 1° e 2 de agosto.