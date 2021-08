O governador Reinaldo Azambuja realizou, na manhã desta segunda-feira, visita técnica às obras de pavimentação do primeiro trecho da BR-419, entre Rio Verde e Rio Negro, ao lado do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e destacou os investimentos do governo federal em novos eixos rodoviários que se integram à malha estadual e encurtam caminhos à Rota Bioceânica (Brasil-Chile), através de Porto Murtinho.

“Sinto-me muito feliz por acompanhar o canteiro de uma grande obra estruturante, que tem uma importância ímpar para o desenvolvimento do Estado e de uma região carente de logística, beneficiando a uma nova fronteira agrícola que se expande”, disse o governador. Ele citou que a BR-419, além de interligar as regiões Norte e Sudoeste, também se conecta ao bloco rodoviário que o Estado está implantando no Pantanal e rompendo o seu isolamento.

A visita técnica realizada no entroncamento da BR-419 com a MS-080, em Rio Negro, contou com a presença da ministra de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; dos senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke; secretários estaduais Eduardo Riedel (Infraestrutura) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); diretores do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e lideranças políticas da região.

Parceria de resultados

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas enfatizou o alinhamento do governo federal com o governador Reinaldo Azambuja, na articulação dos projetos estruturantes para o Estado, com a participação efetiva também da bancada federal. E garantiu os recursos (R$ 60 milhões) no orçamento da União de 2022 para execução do segundo trecho da pavimentação da rodovia, cuja ordem de serviço autorizou durante sua agenda em Campo Grande. “Esse alinhamento forte entre os governos federal e estadual está se materializando aqui nesta obra da maior importância, integrando regiões em franco desenvolvimento”, citou o ministro. “Uma parceria que se traduz em outros investimentos de grande porte, como a melhoria dos aeroportos de Coxim, Dourados e Bonito, os contornos rodoviários de Campo Grande e Três Lagoas e a viabilização dos eixos ferroviários da Malha Oeste e Ferroeste”, completou.

Para o secretário Eduardo Riedel (Infraestrutura), a pavimentação da BR-419 – são 236 km entre Rio Verde e Aquidauana – é uma obra de extrema relevância para regiões em desenvolvimento do agronegócio e reforça a política integracionista do governador Reinaldo Azambuja de levar logística ao Pantanal e aos polos de turismo. “Com a BR-419, que segue até Jardim, vamos unir por asfalto a MS-345 (antiga estrada do 21), encurtando distâncias até Bonito”, disse.

Rota do Desenvolvimento

A obra executada pelo governo federal reduzirá em 100 km a distância da região Norte com o eixo rodoviário que integra a Rota Bioceânica e criará um novo corredor de desenvolvimento do setor agropecuário, observou Jaime Verruck, titular da Semagro. “É uma rota do desenvolvimento, onde também contempla o turismo, que tem sua complementação pelo nosso governo com projetos de infraestrutura logística em regiões como o Pantanal”, frisou.

O primeiro trecho da BR-419 em execução pela empreiteira Caiapó corresponde a 52 km de pavimento, entre Rio Verde e Rio Negro, dos quais 36 km estão concluídos. Das 11 pontes de concreto projetadas nesse lote, sete foram entregues. A ordem de serviço dada pelo ministro de Infraestrutura contempla o quarto lote, entre Aquidauana e o Rio Taboco (55,5 km), que deverá ser iniciado em março de 2022. Os outros dois lotes somam 127 km, sem previsão de execução.