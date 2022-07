Para ampliar o atendimento na Polícia Civil, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nomeou novos peritos e médicos legistas. A nomeação atende também aos pedidos do deputado estadual Neno Razuk (PL) que já havia encaminhado ao governador e ao Antônio Carlos Videira, titular da SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) solicitação pedindo o aumento de efetivo policial no município de Paranhos, em especial para atuação na área de perito criminal.

“Fizemos a solicitação em conjunto com os vereadores Nilson Vanderlei Marques, Alex Nicola Ratier e Milton Rogério da Silva, que trouxeram um ofício explicando a necessidade local e aumento do efetivo na área de perícia criminal e também um médico legista, tendo em vista que houve grande aumento na demanda devido aos crimes que acontecem no município, que também atende a região Conesul. O governador afirmou que iria nos atender e nos atendeu”, destacou Neno sobre o pedido apresentado ainda durante a pandemia.

Para ele, a nomeação vai otimizar o atendimento e inclusive ampliar a elucidação de crimes. “Quando não há efetivo suficiente, gera espera e grandes prejuízos no que tange a uma efetiva realização da perícia que necessita de rapidez e agilidade, com essas nomeações temos certeza que até as taxas de esclarecimentos dos crimes aumentará, considerando ainda que já temos a melhor polícia do Brasil”, elogiou.

De acordo com os dados do Governo do Estado, 303 peritos da polícia civil tomaram posse e irão reforçar a ação policial. Os novos empossados serão encaminhados às unidades de perícia de 79 municípios do estado.