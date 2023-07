Reincidente, mulher é flagrada com 4 kg de cocaína no Aeroporto de Campo Grande. Ela foi descoberta na fiscalização de rotina. A droga estava na bagagem de mão. Durante o flagrante, a PF confirmou que a mulher que embarcava com destino a Belo Horizonte já havia cumprido pena por tráfico de drogas em 2021.