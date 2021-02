Na tarde de quinta-feira (4), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Carlos Eduardo Contar, recebeu em seu gabinete a visita institucional de cortesia do reitor da Universidade Federal de MS, Marcelo Turine.

Na ocasião foram tratados temas de interesse mútuo das duas instituições, Poder Judiciário e Universidade Federal, além de parcerias futuras que poderão ser celebradas entre os órgãos.

Também participaram do encontro o diretor-geral da Escola Judicial de MS, Des. Dorival Renato Pavan, o presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), juiz Giuliano Máximo Martins, a secretária-geral da Amamsul, juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine, e os juízes auxiliares da Presidência, Fábio Possik Salamene e Eduardo Siravegna.