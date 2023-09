Reivindicações de melhorias para capital e interior do Estado são destaque da semana no mandato do deputado Jamilson Name

Por meio de Indicações, os deputados estaduais encaminham solicitações da população, às autoridades competentes, tais como: reparos na pavimentação asfáltica de vias públicas, encascalhamento de rodovias, poda de árvores, reformas, restabelecimento da iluminação pública, limpeza de áreas públicas, dentre outras.

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) tem utilizado esse recurso constantemente em seu mandato, afim de conseguir levar aperfeiçoamentos para os municípios do Mato Grosso do Sul. Sua atuação aguerrida tem gerado bons frutos, resultando em diversas melhorias para a população.

Nesta semana, destaque para a solicitação da pavimentação asfáltica do trecho não pavimentado da Rua Acogo, a partir da confluência com a rua Bahia, localizadas no município de Anastácio/MS, até a Rodovia BR 262. Demanda encaminhada ao governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, e ao sr. Hélio Peluffo Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, solicitando a viabilização em caráter prioritário. O pedido chegou ao gabinete do deputado através do vereador Bruno Areco de Souza, da Câmara Municipal de Anastácio.

Com foco em melhorias para a capital, encaminhou ao sr. Domingos Sahib Neto, secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando viabilizar, com a máxima urgência, serviços de patrolamento e cascalhamento nas seguintes ruas do Bairro Jardim Nova Esperança: Rua Antônio de Souza Junior; Travessa Inês Correia da Costa; Rua João Moraes Corrêa; Rua Benjamin Corrêa da Costa; Rua Esmeralda Fontoura Corrêa da Costa; Rua Floriano Paula Corrêa; Rua Aikel Mansour. Juntamente com o pedido de implantação de iluminação pública, no campo de futebol localizado entre a Rua João Moraes Corrêa da Costa e Travessa Esmeralda Fontoura Corrêa da Costa, localizado no Bairro Jardim Nova Esperança.

A segurança pública na Capital também foi motivo de reivindicação, com o pedido solicitando viabilizar, em caráter prioritário, a instalação de uma de uma base de polícia comunitária no Bairro Jardim Noroeste. Demanda encaminhada ao sr. Antonio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, com cópia ao Cel. Carlos de Santana Carneiro, coordenador da Polícia Comunitária da SEJUSP.

Ainda com foco no Bairro Jardim Noroeste e visando a promoção do ordenamento do trânsito na região, realizou a solicitação da implantação de sinalização horizontal e vertical nas ruas do bairro. Requerimento dirigido ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), sr. Janine de Lima Bruno.

Solicitações como essas podem ser encaminhadas ao parlamentar, que está sempre a disposição da população! O contato pode ser feito por telefone no número 67 3389-6440, redes sociais no @depjamilson, e também por e-mail: jamilsonname@gmail.com ou diretamente no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.