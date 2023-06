Reivindicando piso salarial, enfermeiros do Hospital Regional protestam nesta quinta-feira

Com o objetivo de reivindicar o pagamento do piso salarial, os enfermeiros do Hospital Regional irão realizar uma assembleia no saguão da instituição, nesta quinta-feira (15), a partir das 12h00.

Ao Correio do Estado, a categoria afirmou que o pagamento do piso salarial, previsto na lei nacional n° Lei 14.434, de 2022, está atrasado há seis meses.

Os funcionários também irão pedir para que a tramitação do projeto que prevê a instituição de cargos e carreiras seja mais célere. Também está previsto um protesto na frente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O enfermeiro Reinaldo Barreto, os funcionários estão insatisfeitos e a adesão ao movimento que irá protestar pelas melhorias foi grande.

Ele afirmou que a categoria tinha uma reunião marcada com o governador Eduardo Riedel (PSDB), mas não foram atendidos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não havia agendamento de reunião para debater reajuste salarial com os enfermeiros.

Diante da negativa de se reunir-se com a categoria, a saída encontrada foi organizar a manifestação.

A SES ainda informou que não está ciente de qualquer movimento por parte dos enfermeiros do hospital.

Assine o Correio do Estado

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO