Rejeição da torcida faz Corinthians recuar na contratação de Roger Machado

O Corinthians recuou na contratação de Roger Machado como novo técnico. O principal fator para o passo atrás da diretoria corinthiana diz respeito à rejeição da torcida pelo nome do treinador. A informação foi divulgada neste domingo (30) pelo ge.globo e confirmada pela Itatiaia.

O Timão busca um treinador desde a última quinta-feira (27), quando Cuca anunciou a saída do comando técnico. Roger está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando deixou o Grêmio. O nome do técnico, de 48 anos, ganhou força nos bastidores do Corinthians nos últimos dias, mas a direção fará novas avaliações até anunciar um novo comandante.

O Timão tem pressa para anunciar um novo treinador. Após a saída de Cuca, o time entrou em campo neste sábado (29) com Danilo – técnico do sub-20 do Corinthians – como treinador interino no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians perdeu por 2 a 1 o derby para o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Timão volta a campo na terça-feira (2), às 21h, contra o Independiente del Valle. A partida terá mando do Corinthians na Neo Química Arena, na capital paulista, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.