Foi aprovado na última terça-feira (14), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, e sancionado, o projeto de lei n. 10.425/21, que teve como relator o vereador William Maksoud, e que autoriza o Poder Executivo a desafetar área de domínio público municipal e doar ao Estado de Mato Grosso do Sul. O terreno, de 2,5 mil metros quadrados na rua Sete de Setembro, no Jardim dos Estados, será destinado à construção da nova Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Segundo o texto do projeto, agora lei n. 6.744/21, a delegacia contará com nova estrutura, propiciando bem-estar, um serviço de excelência, visando resguardar a segurança e vida da população campo-grandense.

Conforme detalhou o Executivo, a DEPAC Centro realiza uma grande parte do atendimento à população com média de 35 mil boletins de ocorrência por ano, além das oitivas, prisões em flagrante, apreensão de menores infratores, entre outros atendimentos. Porém, atualmente, a delegacia está localizado em um espaço reduzido e inadequado que não comporta o número de pessoas a serem atendidas. Para sanar a demanda é necessária a construção de uma nova estrutura.

Maksoud que foi relator do projeto na Casa de Leis pela CCJ (Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final), falou sobre a relevância da proposta. “O cidadão quando precisa recorrer ao órgão policial, tem que poder contar com uma estrutura adequada para seu atendimento e para a resolução do problema. Além disso, nossos policiais precisam ter melhores condições de trabalho. Deixo meus parabéns e gratidão aos nossos policiais, em nome dos delegados Dr. Jairo Carlos Mendes e Dr. João Eduardo Davanço”, frisou Maksoud.

Ainda de acordo com a lei, em contrapartida a doação do terreno, o Estado doará ao município de Campo Grande 10 viaturas policiais para uso da Guarda Civil Metropolitana.