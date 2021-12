Em comemoração às festas de fim de ano, o relógio da Rua 14 de Julho recebe novo projeto de paisagismo, na manhã desta quinta-feira (9). A iniciativa da Prefeitura trouxe um jardim com variações de plantas ao redor do monumento, para colorir ainda mais a cidade durante o Natal.

Segundo a arquiteta e paisagista Ana Elisa Casagrande, o projeto tem diversas espécies de plantas como rasteiras, palmeiras e arbustos. “Colocamos plantas com diferentes colorações, além de algumas flores. Para realçar o jardim, também variamos nas alturas, valorizando tanto o canteiro quanto o relógio”.

O canteiro central recebeu espécies como Cambara Amarelo, Kroton, Cravo, Palmeira Azul e Primavera. Já as laterais agora contam com Dioneles, Moreias, Forração de Lambari Roxo e Rabo de Gato. Apesar de ser um projeto de paisagismo para celebrar o fim de ano, o jardim é permanente com previsão de constantes manutenções.

Rua do Natal

Completados dois anos da requalificação da 14 de Julho, por meio do Projeto Reviva Campo Grande, a rua concentra a maior parte da iluminação natalina de 2021. Devido às obras em andamento na Cidade do Natal, a principal via do centro também vai contar com diversas atrações neste fim de ano.

As ações ocorrem entre os dias 10 a 26 de dezembro, e o evento de abertura será o show oficial do “Mundo Bita”. Os convites serão entregues a partir das 15h do dia 10 de dezembro, na Praça Ary Coelho. O show ocorre no mesmo dia, a partir das 18h30.

A apresentação irá seguir todos os protocolos de biossegurança. O comprovante de vacinação, com pelo menos duas doses, é obrigatório, além do uso de máscara e distanciamento social. O local será equipado com mil cadeiras com espaçamento seguro entre elas.

Reviva o Natal: Campo Grande de Luz, Paz e Alegria

O Natal de Campo Grande não vai se concentrar apenas no centro. A Prefeitura está levando atrações para os bairros durante o mês de dezembro. Estão previstos eventos com brincadeiras para crianças, Papai Noel, barracas com pipoca e algodão-doce. Moradores das regiões da Vila Fernanda e do Bom Retiro foram os primeiros a receber o projeto.