Renato Augusto segue como desfalque, mas viaja com o Corinthians para a Argentina

Editais foram publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23); saiba como realizar a inscrição

Nesta terça-feira (23) o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), abriu as inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024.

Os interessados tem até o dia 23 de junho para realizar a inscrição, que deve ser feita no novo sistema da Fundesporte, que pode ser acessado clicando aqui.

Todas as instruções do processo seletivo estão nos editais, que foram publicados no Diário Oficial do Estado (Portarias Normativas nº 002 e 003/2023).

O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (Cogeb) da Fundesporte, que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados.

Nesta edição da Bolsa, o desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de abril 2022 a 30 de abril de 2023.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma:

Estudantil (121 bolsas de R$ 500);

Universitário (15 de R$ 950);

Nacional (134 de R$ 950);

Nacional Paralímpico (28 de R$ 950);

Máster (11 de R$ 950);

Pódio Complementar (11 de R$ 1.200);

Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200);

Internacional (13 de R$ 1.200).

O Bolsa Técnico tem duas categorias:

Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e

Técnico II (19 de R$ 1.500).

A nova plataforma elaborada pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI) permite, de forma desburocratizada, que todos os participantes acompanhem todas as etapas do processo seletivo. Tudo isso proporcionando transparência e agilidade.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione o número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

A Fundesporte publicou um tutorial, em vídeo, para auxiliar os candidatos no momento da inscrição. Confira:

Assine o Correio do Estado.