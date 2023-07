Renegocia Brasil é oportunidade para quem está com débitos no varejo

Foto: Roberto Ajala

Para quem está com dívidas que ultrapassam a capacidade de pagamento dentro do orçamento mensal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal, em parceria com o Procon Estadual, aderiu ao Renegocia Brasil, ação do Governo Federal que tem o objetivo de ajudar os endividados a regularizarem suas situações financeiras com soluções para o pagamento. O Dia D da campanha, que segue até 11 de agosto, aconteceu nesta terça-feira (25), na Praça Ary Coelho.

Fátima de Souza foi uma das centenas de pessoas que buscaram o atendimento logo cedo para uma renegociação. Aposentada há 10 anos, ela conta que sofreu um acidente vascular cerebral e, de lá para cá, as dívidas foram se acumulando por conta de pagamentos e empréstimos para o tratamento de saúde.

“Tenho empréstimos vencidos, cartões de crédito e outras dívidas que não dei mais conta de pagar com o tempo. Essa ação é uma oportunidade de remanejar todas essas dívidas e eu voltar a ter meu nome limpo e a consciência tranquila”, contou a moradora da Vila Marli.

Elainne Toledo de Souza também se endividou com o tempo, devido a problemas de saúde. Depois de um diagnóstico de câncer, a servidora pública teve que ser afastada, perdendo assim, o vale refeição e plano de incentivo, dinheiro que fez falta no orçamento mensal. Com o início do tratamento há seis meses em redes privadas, contas como a de água foram ficando para atrás.

“Até consegui adiar a conta por algum tempo, mas chegou o momento em que eles estão querendo cortar a água. É impossível ficar sem água, ainda mais quem passa por tratamento oncológico. A ação veio em boa hora, vai salvar muitas pessoas que estão passando por dificuldade financeira”. Após a renegociação neste Dia D, a moradora do Bairro Buriti ganhou mais 10 dias para o pagamento da dívida.

A moradora do Jardim Montevidéu, Marlene Rondon, acumulou uma dívida com a conta de luz depois de um inquilino não honrar com o compromisso, após morar um ano e meio em sua casa alugada, quando ele não transferiu a conta para o nome dele. “Fiquei sabendo que ele ainda viveu por lá um tempo sem luz. A conta chega a quase R$ 4.000,00. Vou ter que renegociar e pagar pela dívida, mesmo não sendo minha. Ainda bem que essa ação vai me ajudar a amenizar esse prejuízo”.

O mutirão nacional, além de auxiliar os consumidores endividados a regularizar sua situação financeira, também limpa o nome na praça e ajuda o cidadão a recuperar o crédito. Durante o dia D, o consumidor também pode realizar a consulta de dívidas em seu CPF, bem como receber orientações da concessionária de energia elétrica Energisa, sobre acesso à tarifa social e ao programa eficiência energética.

O consumidor poderá renegociar os seus débitos bancários e não bancários, ficando de fora dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Todo o processo é acompanhado e monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor. Todos os consumidores podem recorrer ao serviço, independentemente do valor da dívida e renda, oportunizando assim que sejam obtidas condições especiais de pagamento e aplicação de possíveis descontos.

Para participar é preciso levar os documentos pessoais e o contrato das dívidas. Caso não tenha, vale apresentar qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

A partir desta quarta-feira (26), o atendimento do Renegocia Brasil acontece no Procon de Campo Grande até o dia 11 de agosto. O endereço é Avenida Afonso Pena, 3.128, Centro, com horário de atendimento das 07h30 às 17h30.