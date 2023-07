Renegocia!: mutirão permitirá que consumidor renegocie suas dívidas

Mato Grosso do Sul terá, no dia 25 de julho, o Dia D do mutirão nacional para auxiliar consumidores endividados a regularizar sua situação financeira e recuperar o crédito, o Renegocia!. Evento será realizado das 8 às 17 horas, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande.

O Tribunal de Justiça de MS, por meio do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais (CSJE), participará da ação e disponibilizará uma equipe do CSJE para orientações jurídicas e consultas processuais, quando necessárias para orientações e auxílio ao consumidor.

A solenidade de abertura será às 8 horas, com a presença do Des. Alexandre Bastos, presidente do CSJE, além de outras autoridades federais, estaduais e municipais. Na sequência, às 8h30, terá início o atendimento ao público.

A ação tem foco nos superendividados, ou seja, pessoas com nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento, porém, todos os consumidores podem recorrer ao serviço, independente do valor da dívida e renda, oportunizando assim que sejam obtidas condições especiais de pagamento e aplicação de possíveis descontos.

Para participar é preciso levar os documentos pessoais e o contrato das dívidas. Caso não tenha, vale apresentar qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros. Mais informações sobre o Renegocia! estão disponíveis em https://tinyurl.com/5n6sfxcz

A ação é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), realizada em conjunto pelo Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), e o Procon Campo Grande.