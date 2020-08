O presidente Jair Bolsonaro ao lado do Governador Reinaldo Azambuja particiou hoje (18) da inauguração da Estação Radar, no Aeroporto de Corumbá. Na oportunidade foi recebido pelo povo corumbaense carinhosamente. Apesar de ter servido no Grupo de Artilharia de Campanha em Nioaque, nos anos de 1979 a 1981 como tenente do Exército, será a primeira visita de Bolsonaro a Mato Grosso do Sul como presidente da República.