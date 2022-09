Representando os policiais penais sul-mato-grossenses, o presidente do SINSAP/MS, André Santiago, entregou à candidata Giselle Marques (PT) um ofício com as principais reivindicações da categoria.

“Estamos nos reunindo com todos os candidatos ao governo do Estado para apresentar os pedidos formulados pela nossa categoria. Nosso principal objetivo é assegurar a valorização do policial penal e isso requer o cumprimento de diversos passos”, pontua Santiago.

Entre as demandas apresentadas ao candidato e aprovadas em assembleia pelos policiais penais, estão alteração legislativa, política salarial, concurso público, redução de classes e níveis, promoção funcional automática, armamento para todos os agentes, criação de secretaria específica para administrar o Sistema Penitenciário, construção de novas unidades penais, garantia de que a presidência da Agepen será ocupada exclusivamente por policiais penais e condições de trabalho e segurança.

Giselle Marques é advogada e contou que começou a estagiar justamente no sistema penitenciário sul-mato-grossense, onde passou por diversas unidades penais. Por conta desta experiência, sabe quais são as dificuldades e riscos enfrentados pelos policiais penais.

Segundo a candidata, as reivindicações apresentadas pela categoria são técnicas e objetivas. Em sua gestão, a proposta é estar próxima da categoria para poder ser mais assertiva nas decisões.

Também participaram do encontro a candidata a deputada estadual Bartolina Ramalho Cartanante, conhecida como Professora Bartô, e a policial penal, que trabalha no Presídio Feminino de Três Lagoas, e candidata a deputada federal Grazielle Soares.

“Nossa categoria precisa ter um representante direto na Câmara Federal. Como policial penal, uma das minhas principais propostas é lutar pela valorização do servidor e garantir o fortalecimento da Polícia Penal, criada recentemente”, afirma Grazielle Soares, mais conhecida como Grazi Soares.