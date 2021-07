Lideranças dos assentamentos Jiboia, Che Guevara, Nazareh e João Batista, da região do Grande Eldorado, no município de Sidrolândia, foram recebidos nesta quarta-feira (07/07) no Paço Municipal. A prefeita Vanda Camilo os recebeu e na ocasião trataram de assuntos relacionados à comunidade rural. Além da apresentação de uma pauta de reivindicações para atendimento pela Prefeitura de Sidrolândia naquela região, as lideranças aproveitaram o ensejo para agradecer à prefeita, pelo veículo de apoio disponibilizado pela Administração para o transporte das famílias em assuntos de Saúde.

Edilaine Cristina Tavares, do Eldorado I Che Guevara, explicou que a pauta de solicitações, contribuirá com a Gestão Municipal para a implementação das ações que de fato resolvam os anseios dos moradores. O objetivo é ajudar a administração trazendo nossa pauta de reivindicação pra facilitar o governo da prefeita Vanda. É a necessidade dos assentados e com essa pauta fica mais fácil pra ela entender as dificuldades; disse.

O veículo de apoio que já está sendo utilizado pela assentada. Um ponto muito importante pra Saúde, o carro de apoio facilitou muito e está sendo de extrema importância pra todos nós. Estamos tendo voz no governo da Vandinha; salientou.

Mulheres dos assentamentos e Vanda, na Galeria de Prefeitos do Município . O professor Gaspar Martins Barbosa Caetano, do Eldorado I Che Guevara, reforçou a importância das tratativas em torno das reivindicações entregues à prefeita. Trazendo as pautas da comunidade, assim a gente contribui com o mandato dela para que ela entenda o que é prioridade no assentamento – declarou. A facilidade no acesso ao Gabinete e à atual gestora, foi comentada pela liderança da comunidade. E hoje por essa facilidade dela atender as pessoas do campo, dos assentamentos, a gente se sente muito leve e tranquilo pra discutir as necessidades dos nossos assentamentos. Isso fazia falta no município grandioso como Sidrolândia. Pra entrar na prefeitura tinha que ser em bastante gente e forçar pra entrar, e agora não, a gente tem a entrada livre, tranquila e isso faz uma diferença enorme na política de Sidrolândia, é uma prefeita mais sensível às causas de Sidrolândia. Vanda é realmente uma mulher aberta para conversar; afirmou Gaspar.