Reprovação ao governo Lula cresce e aprovação permanece estável, diz Datafolha

Pesquisa do Instituto Dadatafolha, divulgada nesta quinta-feira (14), mostra números da avaliação do terceiro mandato de presidente de Luís Inácio Lula da Silva (PT). Os dados revelam estabilidade na aprovação e aumento na rejeição ao governo petista.

Segundo Datafolha, 38% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo; 30% regular e 31%, ruim ou péssimo. Outros 2% não sabem ou preferiram não opinar. Comparada à pesquisa anterior, apenas a reprovação passou da margem de erro, já que era de 27% na pesquisa de março.

As melhores taxas de aprovação do governo estão no nordeste (26% das entrevistas), onde Lula é aprovado por 49% dos ouvidos. Já a reprovação é maior na região Sul, com 39% de reprovação (14% do eleitorado).

Também caiu o percentual da população que acha que o governo será ótimo ou bom, de 50%, em março, para 43% agora. Os que esperam uma gestão regular era de 26% e passou para 27%, enquanto 28% acham que o governo deve piorar, ante 21% da pesquisa em março.

Foram ouvidas 2.016 pessoas, entre os dias 12 e 13, em 139 cidades. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos.

