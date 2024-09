República Dominicana apoia EUA na apreensão de avião de Nicolás Maduro por irregularidades

Nesta segunda-feira (2), os EUA apreenderam o avião presidencial da Venezuela, um Dassault Falcon 900 EX. O Departamento de Justiça afirmou que a aeronave foi comprada ilegalmente por US$ 13 milhões através de uma empresa fantasma e contrabandeada para uso de Nicolás Maduro. A apreensão ocorreu em colaboração com a República Dominicana e está relacionada a sanções americanas contra o governo venezuelano. O governo da Venezuela ainda não se pronunciou sobre o caso.