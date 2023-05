Republicanos adia evento para oficializar Antonio Vaz como presidente do partido

O evento do Republicanos que estava agendado para acontecer no próximo dia 26 de maio foi adiado para o dia 02 de junho. Na data, o partido confirmará o deputado Antônio Vaz como presidente estadual e o vereador Betinho como o municipal da sigla.

A solenidade está prevista para começar às 9h30, no Hotel Deville Prime, em Campo Grande e terá a presença do Presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, além de filiados de todo o Estado.

Antes, o partido era comandado por Gilmar da Cruz na Capital.

Convenção nacional

O deputado federal Marcos Pereira foi reeleito para mais um mandato de quatro anos na presidência nacional do Republicanos (2023-2027). A eleição aconteceu na noite desta segunda-feira (24), durante a 16ª Convenção Nacional do partido, realizada em Brasília.

Além de Marcos Pereira, fazem parte do partido os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Wanderlei Barbosa (TO) e a senadora Damares Alves (DF).